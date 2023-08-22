Взрослую больницу – Челнам, детскую – Казани: Миннуллин о планах Минздрава Татарстана

Первый брифинг нового министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина прошел сегодня в Доме Правительства РТ

Фото: prav.tatarstan.ru

Ночью операция – утром брифинг

Первый брифинг нового министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина прошел сегодня в Доме Правительства РТ, на котором он подвел промежуточные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение».

Интересно, что только в пять утра под руководством Миннуллина в Республиканской клинической больнице закончилась операция по пересадке печени.

Видео процесса трансплантации поделилась пресс-служба РКБ. У пациента был запущенный поликистоз. Оперировал сам министр – заведующий отделением хирургии №2, за состоянием пациента следили еще более десяти врачей и медсестер.

Но уже в 8.50 – без опозданий – Миннуллин сидел в зале совещаний Кабмина.

25 августа планируется открытие поликлиники в селе Осиново Зеленодольского района Фото: vk.com/osinovo116

В Осиново дождались поликлиники

Главные показатели национального проекта – это продолжительность жизни людей и показатель общей смертности в регионе. В Татарстане первый показатель в этом году ожидался на уровне 75,25 года, но фактически за полгода он достиг 75,32 года. По этому параметру республика занимает 11-е место в России и 1-е место в ПФО. В то же время общая смертность населения в республике самая низкая в округе – 10,8 случая на тысячу населения.

Марсель Миннуллин добавил, что чаще всего татарстанцы умирают от сердечно-сосудистых болезней, на втором месте – онкология, на третьем – внешние причины, такие как гибель в ДТП или от отравлений.

Заметить болезнь на ранней стадии поможет диспансеризация. Причем в этом году план по ней выполнен уже на 102%.

В июне Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«По проекту модернизации первичного звена в этом году запланировано строительство 28 объектов, в том числе трех поликлиник. Капитальный ремонт – 117 объектов, в том числе девяти поликлиник, четырех больниц, семи врачебных амбулаторий и 96 ФАПов», – отметил Марсель Миннуллин.

В июне Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках. А 25 августа планируется открытие поликлиники в селе Осиново Зеленодольского района – рядом находится жилой массив «Салават Купере».

Марсель Миннуллин: «Будет очень хорошая многопрофильная больница в Челнах под номером 5 с определенными задачами» Фото: prav.tatarstan.ru

«Проект челнинской пятой горбольницы утвержден»

В Набережных Челнах вскоре начнется строительство нового здания городской больницы №5. Напомним, что долго решался вопрос: капитально отремонтировать «пятерку» или же построить новое здание. В результате в сентябре 2021 года было принято решение возвести новое здание.

«Мы утвердили проект, он очень хороший, учтены все современные требования, удобства и опыт оказания медпомощи. Будет очень хорошая многопрофильная больница в Челнах под номером 5 с определенными задачами», – отметил он.

Планируется, что в клинике даже появится оборудование для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Министр отметил, что начать строительство планируется либо в конце этого года, либо в самом начале следующего, 2024 года.

Обновление первой детской больницы Казани обсуждалось еще в 2022 году. Миннуллин подчеркнул, что проект не заморожен, он находится в работе Эскиз: предоставлен пресс-службой Управления здравоохранения Казани

Многопрофильной детской больнице в Казани – быть

Обновление первой детской больницы Казани обсуждалось еще в 2022 году. Миннуллин подчеркнул, что проект не заморожен, он находится в работе. По его словам, есть уверенность, что строительство начнется в 2024 году.

«Первая детская больница – крайне необходимый проект. Мы понимаем, что головным учреждением в данном направлении у нас является Детская республиканская клиническая больница, но для города крайне необходима своя клиника», – рассказал он, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Ранее агентство показывало эскиз проекта первой детской больницы, которую планируют возвести на улице Гаврилова.

В медицинском центре помощь будут оказывать различные специалисты. Планируется в том числе открыть отделение восстановительного лечения и детской реабилитации.

Строительство будет вестись в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

РКБ – третья в рейтинге России после Московского института трансплантологии имени Шумакова и НИИ скорой помощи Склифосовского Фото: © Михаил Захаров /

«Центр трансплантации РКБ должен быть федеральным»

А вот с проектом центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии РКБ Татарстана, где собираются проводить операции по пересадке кишечника, сердца и легких, все не так просто.

Напомним, на итоговой коллегии Минздрава проект поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Этот проект перспективный, но он должен иметь федеральный статус. Мы хотели бы стать центром трансплантации Приволжского федерального округа. Не секрет, что огромное число пациентов из близлежащих субъектов пытаются претендовать на трансплантацию и даже меняют прописку на татарстанскую», – отметил Миннуллин в ответ на вопрос «Татар-информа».

Он добавил, что переговоры уже были проведены и все субъекты ПФО готовы подключиться к этой программе, но встает вопрос квот. Их выделяет непосредственно руководство того или иного субъекта. То есть Татарстан может их выделить только на лечение татарстанцев. В данный момент этот вопрос решается.

Миннуллин подчеркнул, что республика в данный момент является лидером среди всех субъектов России по количеству трансплантаций печени и почек.

РКБ – третья в рейтинге России после Московского института трансплантологии имени Шумакова и НИИ скорой помощи Склифосовского.

В этому году запланировано строительство 22 фельдшерско-акушерских пунктов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане обучат 1,6 тысячи сельчан для помощи фельдшерам

В этом году запланировано строительство 22 фельдшерско-акушерских пунктов и офиса врача общей практики в поселке Чебакса, а также капитальный ремонт 2 объектов здравоохранения, отчитался министр.

Когда журналисты напомнили о кадровом голоде среди медработников, Миннуллин отметил, что сейчас дефицит кадров уже не так критичен и в министерстве нашли новый метод борьбы с ним: в Татарстане обучат 1,6 тысячи сельских жителей на помощника фельдшера.

«Это так называемая младшая медицинская сестра, которая в тех местах, где есть ФАП, после короткого курса обучения определенным навыкам в течение шести месяцев заполнит кадровый дефицит фельдшеров», – рассказал глава ведомства.

Эту практику Татарстан позаимствовал у коллег из Оренбургской области.

В Татарстане обучат 1,6 тысячи сельских жителей на помощника фельдшера Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обучение начнется уже в сентябре, проходить будет в медицинских колледжах. Из каждого села, где есть фельдшерско-акушерский пункт, направят на обучение одного кандидата, предпочтительно молодую девушку, но в Минздраве рассмотрят все варианты, серьезных ограничений нет по ни по полу, ни по возрасту.

После обучения медики будут готовы работать как совместно с фельдшером, так и самостоятельно.

«В обязанности помощника фельдшера будут включены компоненты цифровизации, то есть надо будет работать с интернетом. Он будет вносить показатели, которые будут передаваться участковому терапевту центральной районной больницы, вроде показателей уровня сахара, артериального давления, пульса, сатурации, электрокардиограммы», – подытожил министр.