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Минниханов и Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках
Филиал детской поликлиники построен внутри жилого массива, в нем созданы условия для комфортного пребывания пациентов: благоустроенные зоны ожидания с игровыми комнатами, буфетом, просторными холлами, комнатой матери и ребенка. Также организованы все условия для маломобильных групп граждан.
«Это один из обьектов, который мы совместно с нашими федеральными коллегами реализуем в республике. Их достаточно много, мы искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Нам есть о чем рассказать, есть чем гордиться, все наставления Михаила Мишустина мы приняли и технические показатели будут достигнуты», – сказал Раис РТ.
Рустам Минниханов осмотрел больницу вместе с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
«Очень приятно, что детскому здравоохранению уделяется такое внимание, каждую неделю открываются новые медицинские организации, оказывающие помощь детям. Это реабилитационные центры, стационары, а сегодня – поликлиника», – сказал он.
Он отметил, что ситуация с помощью детям в стране сильно изменилась.
«С самого рождения ребенок охвачен массой специальных тестов для выявления врожденных и наследственных заболеваний. Сегодня мы первая страна, которая проводит такое количество тестов у новорожденных», – дополнил он.
Больница рассчитана на 180 посещений в день. Она будет обслуживать 11,5 тысяч детей, медучреждение оснащено самым современным оборудованием.
В больнице предусмотрен инфекционный блок, дневной стационар на 10 кроватей, лаборатория, зал для проведения реабилитационных мероприятий. На базе поликлиники круглосуточно работает травматологический пункт.
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