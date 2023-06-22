Минниханов и Мурашко открыли филиал детской поликлиники №6 в казанских Дербышках

Филиал детской поликлиники построен внутри жилого массива, в нем созданы условия для комфортного пребывания пациентов: благоустроенные зоны ожидания с игровыми комнатами, буфетом, просторными холлами, комнатой матери и ребенка. Также организованы все условия для маломобильных групп граждан.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Это один из обьектов, который мы совместно с нашими федеральными коллегами реализуем в республике. Их достаточно много, мы искренне благодарны Президенту нашей страны Владимиру Путину и Председателю Правительства Михаилу Мишустину. Нам есть о чем рассказать, есть чем гордиться, все наставления Михаила Мишустина мы приняли и технические показатели будут достигнуты», – сказал Раис РТ.

Фото: © Дмитрий Шатров

Рустам Минниханов осмотрел больницу вместе с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«Очень приятно, что детскому здравоохранению уделяется такое внимание, каждую неделю открываются новые медицинские организации, оказывающие помощь детям. Это реабилитационные центры, стационары, а сегодня – поликлиника», – сказал он.

Он отметил, что ситуация с помощью детям в стране сильно изменилась.

«С самого рождения ребенок охвачен массой специальных тестов для выявления врожденных и наследственных заболеваний. Сегодня мы первая страна, которая проводит такое количество тестов у новорожденных», – дополнил он.

Больница рассчитана на 180 посещений в день. Она будет обслуживать 11,5 тысяч детей, медучреждение оснащено самым современным оборудованием.

В больнице предусмотрен инфекционный блок, дневной стационар на 10 кроватей, лаборатория, зал для проведения реабилитационных мероприятий. На базе поликлиники круглосуточно работает травматологический пункт.