Выжить и пережить новогодние праздники: врачи о том, как сохранить здоровье за столом

Впереди - длинные новогодние праздники. О том, как не загреметь в эти дни в больницу после плотных обедов и ужинов, не повысить сахар в крови детям бесконечными сладостями и не отравиться алкоголем, «Татар-информу» объяснили гастроэнтеролог, нарколог, токсиколог и педиатр.





Новогодний стол лучше готовить непосредственно перед застольем, ведь салаты могут испортиться даже в холодильнике

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Даже в холодильнике салаты не хранятся и суток

Новогодний стол лучше готовить непосредственно перед застольем, ведь салаты, напоминают врачи-гастроэнтерологи, могут испортиться даже в холодильнике.

«Очень популярно готовить блюда, закуски, салаты заранее. Но, к сожалению, готовые блюда очень мало могут находиться в свежем состоянии, даже будучи в холодильнике. Такие вещи, как салаты, особенно с белковыми продуктами, лучше употреблять в течение шести часов», – отметила заведующая терапевтическим отделением поликлиники Госпиталя для ветеранов войн Казани, гастроэнтеролог, нутрициолог Кристина Майорова.

По словам гастроэнтеролога, доедать все, что осталось после новогодней ночи – с первого по пятое января – недопустимо, ведь эта еда уже несвежая, а салаты мы второй раз термически обработать не можем.

Кристина Майорова посоветовала перед Новым годом или корпоративом не морить себя голодом. По ее словам, это вредно для организма, в день праздника должен быть нормальный завтрак, обед и легкий ужин. И всегда стоит помнить, что от переедания будет плохо.

Кристина Майорова: «Я настаиваю на том, чтобы был упор на блюда, богатые клетчаткой, потому что это – природный сорбент, который нам необходим в новогодние праздники» Фото: © Владимир Васиьев / «Татар-информ»

«Я настаиваю на том, чтобы был упор на блюда, богатые клетчаткой, потому что это – природный сорбент, который нам необходим в новогодние праздники. А также необходимо есть много свежих овощей и фруктов. Даже если планируется употребление горячих блюд в виде жареного мяса, я бы отдала предпочтению грилю», – подчеркнула специалист.

Если вы все-таки переели или вас настигло похмелье, необходимо принять сорбенты.Также стоит помнить, что нужно восстанавливать водно-солевой баланс – необходимо пить достаточно воды.

Врачи солидарны во мнении – алкоголь негативно действует на организм человека Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Безопасной дозы алкоголя нет»

Врачи солидарны во мнении – алкоголь негативно действует на организм человека.

«Алкогольные напитки в любом количестве действуют, как психоактивные вещества. На первой дозе они оказывают стимулирующий эффект: появляется хорошее настроение в новогодние праздники, человек становится разговорчивым, веселым. Но новогодняя ночь длинная – человек употребляет следующую порцию алкоголя и наступает седативная фаза, когда он кардинально меняется,может стать агрессивным», – объяснила заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического наркодиспансера, главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

Резеда Хаева: «Оптимальным вариантом будет отметить праздники без употребления спиртных напитков, отдав предпочтение занятию спортом, посещению культурных мероприятий или путешествиям» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Третья стадия при употреблении спиртных напитков – отравление. В этом случае человеку требуется помощь медиков.

Алкоголь может привести к депрессии, изменению поведения, появлению суицидальных наклонностей, снижению самооценки. Человек также может совершить необдуманные поступки, например, сесть пьяным за руль.

Резеда Хаева подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя нет. Оптимальным вариантом будет отметить праздники без употребления спиртных напитков, отдав предпочтение занятию спортом, посещению культурных мероприятий или путешествиям.

Из-за углекислого газа, которое содержится в шампанском, количество выпитого тяжело контролировать и быстро наступает опьянение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В чем проблема шампанского?

Нарколог отметила, что многие ошибочно считают, что крепкий алкоголь очень опасен, зато коктейли и слабоалкогольные напитки вреда не нанесут.

«На самом деле, они также токсичны, даже еще больше, чем крепкие алкогольные напитки. Употребляя слабоалкогольные напитки – от 1,5 до 9 градусов этилового спирта, человек увеличивает их количество. А если есть напитки, которые имеют приятный запах и аромат, то их количество еще увеличивается, и человек набирает ту же дозу, которая будет при употреблении крепких напитков», – подчеркнула специалист.

Например, из-за углекислого газа, которое содержится в шампанском, количество выпитого тяжело контролировать и быстро наступает опьянение.

Другими словами, отметила нарколог, любой алкоголь может вызывать интоксикацию.

Алия Насибуллина: «Самые опасные отравления происходят суррогатами. Они влекут за собой в лучшем случае инвалидность, в худшем – летальный исход» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Никакого алкоголя с рук!

Самые тяжелые отравления происходят из-за употребления суррогата алкоголя. Поступают в больницы с таким отравлением люди уже с середины декабря – многие расслабляются, начинаются корпоративы.

В новогодние праздники из года в год число пациентов отделения токсикологии увеличивается в два с половиной раза. Самое «горячее» время у врачей начинается со 2 января.

«Самые опасные отравления происходят суррогатами. Они влекут за собой в лучшем случае инвалидность, в худшем – летальный исход. Это отравления метиловым спиртом, этиленгликолем и изопропиловыми спиртами. К сожалению, есть процент людей, которые покупают алкоголь с рук, в тех местах, где нет разрешения и лицензии на продажу алкогольных напитков», – отметила заведующая отделением токсикологии казанской клинической больницы №7, главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Врач подчеркнула, что пациенты с отравлением поступают в тяжелом состоянии, не могут уточнить, что именно они пили и в каком количестве. Это удается выяснить только после проведения анализов.

«Это реанимационная койка со сложными методами лечения, с применением гемодиализа, антидотной терапии. И эти пациенты очень долго лежат в отделении реанимации, с дальнейшим переводом в отделение токсикологии. Такие пациенты есть, и их число из года в год не уменьшается», – отметила токсиколог.

Лучше всего обилие еды запланировать не на полночь, а на восемь-девять часов вечера, а Новый год встретить легкими закусками Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

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Если говорить о питании детей, то безопасность их здоровья отдельно нужно учитывать, готовясь к праздникам. Предпочтительно готовить еду самостоятельно, не покупать готовые салаты и закуски в супермаркетах – таким образом можно исключить риск пищевого отравления.

«Помните про режим кормления детей: количество приемов пищи в день у детей старше года – не более пяти. Новогодняя ночь не является исключением, поэтому старайтесь питаться по привычному режиму: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин», – рассказала «Татар-информу» ассистент кафедры госпитальной педиатрии Казанского государственного медуниверситета Разиля Рахмаева.

В новогоднюю ночь, когда ожидается поздний ужин, по словам врача, можно добавить прием пищи или сместить время основных приемов пищи. Но лучше всего обилие еды запланировать не на полночь, а на восемь-девять часов вечера, а Новый год встретить легкими овощными или фруктовыми закусками.

«Помните про правило ‘’правильной тарелки’’, которое актуально для здоровых детей без хронических болезней. Оно гласит: тарелку необходимо мысленно поделить на четыре части. И наполнять одну часть белковой пищей: мясом, рыбой, птицей, яйцом или творогом. Вторая часть тарелки должна быть представлена крупяным цельнозерновым гарниром: гречкой, бурым рисом, перловкой, геркулесом, булгуром, цельнозерновым хлебом, макаронами из твердых сортов пшеницы. Третью часть тарелки должны составлять некрахмалистые овощи: капуста всех видов, огурцы, томаты, кабачок, болгарский перец, баклажан, сельдерей, морковь. Четвертую часть тарелки составляют фрукты», – объяснила Разиля Рахмаева.

В качестве источников жиров лучше использовать растительное и сливочное масла, орехи, авокадо, жирные сорта рыбы. Количество масел и орехов – около 1-2 столовых ложек в день. Размер порции еды у детей от одного до трех лет – до 250 граммов, у детей старше трех лет – до 350 граммов.

Детям не стоит разрешать пить газированные напитки, именно они являются основной причиной вздутия и дискомфорта в животе. Кроме того, лучше ограничить использование сладких напитков – соков, сладких молочных коктейлей, подслащенных морсов и компотов у детей любого возраста.

«В период после новогодних праздников отмечается увеличение выявления детей с сахарным диабетом или экстренных госпитализаций с гипергликемией у детей с этим диагнозом. Поэтому рекомендовано контролировать употребление детьми сладостей, особенно сладких новогодних подарков. Исключите, по возможности, их совсем и замените сладости на фрукты. Либо ограничьте потребление конфет и сладостей до одной-двух штук в день», – заметила сотрудница КГМУ.