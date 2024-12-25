Гастроэнтеролог рассказала татарстанцам, сколько дней можно есть новогодние салаты

Новогодний стол лучше готовить прямо перед застольем. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая терапевтическим отделением поликлиники Госпиталя для ветеранов войн в Казани, гастроэнтеролог, нутрициолог Кристина Майорова.

«Очень популярно готовить блюда, закуски, салаты заранее. Но, к сожалению, готовые блюда крайне мало могут находиться в свежем состоянии, даже находясь в холодильнике. Потому что такие вещи, как салаты, особенно с белковыми продуктами, лучше употреблять за шесть часов», – отметила врач.

По словам гастроэнтеролога, доедать все, что осталось после новогодней ночи с первое по пятое января не допустимо. Ведь эта еда уже несвежая, а салаты мы второй раз термически обработать не можем.

Кристина Майорова посоветовала перед Новым годом или корпоративом не морить себя голодом. По ее словам, это неполезно для организма, в праздник должен быть нормальный завтрак, обед и легкий ужин. И всегда стоит помнить, что от переедания будет плохо.