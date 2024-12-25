Главный нарколог Татарстана объяснила, существует ли безопасная доза алкоголя

Алкоголь негативно действует на организм человека, спутывая сознание и провоцируя появление различных заболеваний. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического наркодиспансера, главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

«Алкогольные напитки в любом количестве действуют как психоактивные вещества. На первой дозе они оказывают стимулирующий эффект: появляется хорошее настроение в новогодние праздники, человек становится разговорчивым, веселым. Но новогодняя ночь длительная – человек употребляет следующую порцию алкоголя и наступает седативная фаза, когда он кардинально меняется, человек может стать агрессивным», – отметила врач.

Третья стадия при употреблении спиртных напитков – отравление. В этом случае человеку уже требуется помощь медиков.

Алкоголь может привести к депрессии, изменению поведения, появлению суицидальных наклонностей, снижению самооценки. Человек также может совершить необдуманные поступки, например, сесть пьяным за руль.

Резеда Хаева подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя нет. Оптимальным вариантом будет отметить праздники без употребления спиртных напитков, отдав предпочтение занятию спортом, посещению культурных событий или путешествиям.