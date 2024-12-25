Главный токсиколог РТ объяснила, чем может закончиться покупка алкоголя с рук

Самые тяжелые отравления происходят из-за употребления суррогата алкоголя. О последствиях употребления такого рода напитков на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая отделением токсикологии казанской клинической больницы №7, главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Самые опасные отравления происходят суррогатами. Они влекут за собой в лучшем случае инвалидность, в худшем – летальный исход. Это отравления метиловым спиртом, этиленгликолем и изопропиловыми спиртами. К сожалению, есть процент людей, которые покупают алкоголь с рук, в тех местах, где нет разрешения и лицензии на продажу алкогольных напитков», – отметила врач.

Алия Насибуллина подчеркнула, что пациенты с отравлением поступают в тяжелом состоянии, не могут уточнить, что именно они пили и в каком количестве. Это удается выяснить только после проведения анализов.

«Это реанимационная койка со сложными методами лечения, с применением гемодиализа, антидотной терапии. И эти пациенты очень долго лежат в отделении реанимации, с дальнейшим переводом в отделение токсикологии. Такие пациенты есть, и их число из года в год не уменьшается», – отметила токсиколог.