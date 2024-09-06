«Выжил после атаки дрона»: жена рассказала о чудесном спасении бойца СВО

Уроженец Бавлов Роман с позывным Алагуй уже более двух лет (с перерывами) находится в зоне специальной военной операции. В данный момент он находится в госпитале после ранения. Супруга Олеся более месяца была рядом с мужем в больнице. Теперь она рассказала о его состоянии и о том, с какими трудностями они столкнулись.

Роман первый раз подписал контракт весной 2022 года. Он стал артиллеристом.

«Он мне не сказал правду, что подписал контракт, — начала свой рассказ жена бойца. — Сказал, едет в Крым на нефтеперерабатывающий завод, будет охранником. Он объяснил, что там прилеты частые. Я переживала, я чувствовала, что он не договаривает. Я узнала точно, где он, только в сентябре. С мая по сентябрь только догадывалась».

Потом боец приехал в отпуск, контракт закончился. Во второй раз он подписал контракт в октябре 2023 года. Продолжил службу уже не в артиллерии, а в механизированной роте.

«Как он рассказывает, там было очень трудно. Но он и там себя показал хорошо в службе, и после успешно выполненных боевых задач его перевели во взвод огневой поддержки», — продолжила рассказ супруга военного.

Когда боец находился в зоне военной операции после подписания второго контракта, его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» за службу по первому контракту. «Эта была государственная награда согласно указу Президента России с подписью Владимира Путина. Нам было очень приятно», — призналась Олеся.

Самое страшное в жизни семьи случилось в июле этого года — глава семейства перестал выходить на связь. В чате жен военнослужащих Олеся сдружилась с женщиной, у которой муж служит вместе с Романом. Новости были неутешительные — бойца ранили. Его отвезли в полевой госпиталь и прооперировали, операция прошла успешно. Затем он попал в Луганский госпиталь. Олеся стала спешно собираться в дорогу.

«В Луганском госпитале его продержали несколько дней, чтобы стабилизировать состояние для переезда в Ростов. Я хотела поехать туда. Рома сказал, что я не успею, его перевозят в Москву. Пока я собиралась, его привезли в Москву, в госпиталь Вишневского», — пояснила Олеся.

В поезде женщина узнала, что с рукой у мужа очень плохо. Лечащий врач сказал, что спасти руку шансы невелики.

«Когда приехала в Москву, меня встретили наши друзья — Зиля и Рамиль, которые раньше жили в Бавлах. Они помогли быстро найти госпиталь, и я успела встретиться с хирургом до операции, попросила применить все усилия, чтобы сохранить руку. Потому что Рома спортсмен, танцор. Ему будет очень тяжело смириться с этим. Хирург сказал, что сделает всё возможное, но вопрос был жизни и смерти. Руку вскрыли, и стало понятно, что шансов нет... Начался сепсис».

К этому моменту стало известно, как и где Роман был ранен. По словам Олеси, то, что ее муж выжил, — это чудо.

«В машину попал дрон-камикадзе. Машина улетела в кювет. Когда он был ранен, потерял очень много крови, жизнь висела на волоске, выживет или нет, решили минуты и секунды. Плечевая артерия была ранена, легкие были пробиты, — отметила жена военного. — К счастью, водитель остался в живых, и он оказался медиком. Именно он грамотно организовал первую медицинскую помощь. Это отметили все врачи в госпиталях. Если бы не он, Рому бы просто не довезли до военного госпиталя. То есть первая медицинская помощь — она очень важна».

Очень нужным делом считает Олеся и сбор помощи для военных. А чем больше медикаментов среди них, тем лучше, подчеркнула она.

«Когда собираем гуманитарную помощь, медикаменты, жгуты, бинты, обезболивающие средства, — это неимоверно важно. Мы не зря это всё собираем и отправляем нашим бойцам. Такие медикаменты, расходные материалы очень быстро заканчиваются. Ведь в зоне СВО всегда ребятам нужна медицинская помощь», — отметила активистка.

В семье бойца три сына. Старшему 28 лет, среднему — 11, младшему — 9. По словам Олеси, старший сын очень поддержал в трудную минуту. Он все время был с младшими.

«Приехала и сказала детям. Было тяжело, — говорит она, скрывая слёзы. — При них ни разу не плакала, уходила в лес, чтобы плакать. Сейчас дети очень ждут папу. Особенно младший. Он всегда повторяет, что не может уже без папы. Мальчики очень гордятся им».

После случившего с Романом жизнь семьи изменится, но всё преодолимо, убеждена женщина.

«В поезде была одна. У меня было время обдумать всё. Я уже понимала, что всё будет по-другому. Я сделала один вывод: главное — он жив, в сознании. Ведь немногим так повезло. Двое его товарищей погибли в тот день в машине. Значит, кто-то не дождется своих отцов, мужей, сыновей. А наш папа вернется домой, — сказала Олеся. — Да, будет всё по-другому. Рома знает, что я его поддерживаю, он знает, что мы его сильно любим и ждем. Я знаю, что мы ему нужны — это ведь самое главное. Мы всё преодолеем. У нас есть любовь, семья, дети. И самое главное — чтобы человек был важен, нужен кому-то. Я думаю, что Рома чувствует нашу поддержку и ему гораздо легче перенести случившееся».

С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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