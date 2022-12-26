«Выступил замом Деда Мороза»: Магдеев исполнил желания трех челнинцев

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев исполнил новогодние желания детей. С «Елки желаний» 8 декабря в исполкоме Автограда он снял три карточки с желаниями.

«Выступил заместителем Деда Мороза. Поехал к трем нашим ребятам, побывал в их семьях, пообщались. Вручил телефон, гитару и умные часы», — рассказал глава города на аппаратном совещании в исполкоме.

Ранис учится в 9-м классе челнинской школы №68 для детей с ограниченными возможностями. Мальчик пообщался с мэром и ответил на его вопросы, рассказав, что учится хорошо и что у него много друзей среди одноклассников. Магдеев подарил ему сотовый телефон, о котором тот мечтал.

В семье Пресновых Наиль Магдеев поздравил с наступающим праздником Владимира. Мальчик, несмотря на заболевание, после школы посещает занятия по плаванию.

Вместе с мамой и бабушкой он приготовился к празднику — семья нарядила елку и накрыла стол. Мэр отметил успехи малыша и подарил ему гитару, о которой мечтал маленький Вова.

Затем мэр Автограда побывал в семье Зининых. В этой семье воспитывается Эдуард, оставшийся без попечения родителей. Мальчик учится в 7-м классе челнинской школы №75 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На Новый год мальчик попросил умные часы, и Наиль Магдеев выполнил его желание, вручив Эдуарду подарок.

Акция «Елка желаний» была инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в этом году она проводится уже в четвертый раз. Инициатива дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

В этом декабре российский лидер уже принял участие в акции. Присоединился к «Елке желаний» и Президент РТ Рустам Минниханов: 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шара.