Выставка шамаилей откроется в Свияжске в дни KazanForum-2024

Завтра, 15 мая, в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» откроется выставка «Текст и образ. Неисчерпаемый мир исламского шамаиля в памятниках культурного наследия и творениях современных художников». Выставка посвящена высокому мастерству исламской каллиграфии и феномену мусульманской культуры — шамаилю, которые органично связаны между собой. Экспозиция подготовлена в рамках культурной программы XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Гости смогут увидеть коллекцию печатных шамаилей конца XIX — XX веков, изданных в Казани на основе авторских работ мастеров-каллиграфов. Эти раритеты будут получены из фондов библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета.

Современное творчество в жанрах шамаиля и каллиграфических композиций будет представлено работами, вышедшими «из-под пера» трех художников Татарстана и Башкортостана: Чулпан Шарифуллиной из Набережных Челнов, Альфии Исхаковой из Казани и Джамиля Ахметгалиева из Уфы. Их произведения являются ярким примером преемственности и развития традиций татарского народного шамаиля.

В экспозиции также будет показана связь искусства каллиграфии с культурой татарской книги, затронута драматическая тема смены графики татарского языка в 1920-е — 1930-е годы: с арабографичной вязи на яналиф (латиницу), а затем на кириллицу. Экспонаты этого раздела выставки — рукописные и печатные книги конца XIX — первой трети XX веков из фондов музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского КФУ.

«Еще одной фишкой станет то, что одна из участниц выставки, Альфия Исхакова, проведет мастер-класс во время „Ночи музеев в Свияжске“, на нем она расскажет о его значении, а затем научит участников создавать тугру — свой персональный именной знак, написанный арабской вязью», — рассказала «Татар-информу» руководитель проекта Юлия Нуреева.

Двери выставки будут открыты до 14 июля.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Татарстане с 14 по 19 мая. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что обсудят на форуме в этом году. Приветствие его участникам и гостям направил Президент РФ Владимир Путин. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести KazanForum и «Изге Болгар жыены» на высоком уровне.