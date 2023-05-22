Выставка реликвий пророка Мухаммеда и его сподвижников открылась в мечети «Кул-Шариф»

В казанской мечети «Кул-Шариф» открылась уникальная выставка реликвий пророка Мухаммеда и его сподвижников. Экспозицию перевезли из Болгара и разместили в холле мечети на два дня.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Экспозиция включает десять предметов, принадлежавших пророку Мухаммеду, членам его семьи и его сподвижникам. В частности, посетители могут увидеть меч Пророка, чашу для масла, кувшины сподвижника Мухаммеда Биляла ибн Рабаха, жены Пророка Аиши и его дочери Фатимы, а также ручную мельницу последней, походную фляжку и кольчугу Халида ибн аль-Валида, кинжал Абу Бакра ас-Сиддика (первого праведного халифа) и кусок черного камня Каабы.

«В городе Болгаре за два дня экспозицию смогли увидеть воочию более 30 тысяч человек. — рассказал первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов. — Мы решили перевезти предметы в „Кул-Шариф“, чтобы как можно больше людей, исповедующих ислам, увидели бесценные реликвии. Нашим Правительством было принято решение продлить на два дня экспозицию. И мы очень благодарны муфтию Дагестана за то, что мусульмане, которые не побывали в Болгаре, смогут посмотреть вживую ценные предметы в Казани».

Заместитель муфтия Дагестана Магомедрасул хаджи Саадуев в свою очередь отметил, что татарстанцы, проявив стремление увидеть реликвии, показали востребованность экспозиции, продемонстрировали бережное отношение к предметам, а также любовь к пророку Мухаммеду.

«Как и везде, мусульманин руководствуется любовью к Всевышнему, и это побуждает его ценить всё то, что связано с Пророком и его сподвижниками, а также ценить всё, что связано с историей ислама», — подчеркнул он.

Реликвии находились в частных коллекциях на территории разных стран Арабского полуострова, объяснил Магомедрасул хаджи.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Когда в Дагестане проходила выставка реликвий и хранители увидели особое отношение со стороны народа, они предложили республике оставить несколько из них в Дагестане. В Татарстан привезена не вся коллекция, а лишь часть. Предметов гораздо больше, и все они хранятся в арабских семьях. Благодаря бережному отношению людей к истории у нас есть возможность прикоснуться и увидеть великую ценность», — заключил он.

По словам заслуженного тренера РФ, регионального координатора федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольги Павловой, выставка является большим событием не только для мусульман Татарстана, но и для всех представителей традиционных конфессий. Она добавила, что сила России заключается в единстве и сплоченности населяющих ее национальностей.

В Болгаре реликвии пророка Мухаммеда были представлены в здании памятного знака «Принятие ислама». Там их осмотрели в том числе Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.