«Наши сердца озаряются светом»: в Татарстан привезли реликвии пророка Мухаммеда

Фото: предоставлено ДУМ РТ

«Наша вера становится крепче, наши сердца озаряются светом, наши деяния и помыслы меняются в хорошую сторону. И весь народ Татарстана будет созерцать эти реликвии. Все гости республики будут их созерцать», – заявил Равиль хазрат Зуферов, встречая реликвии.

Посмотреть на ценности смогут все желающие в здании Памятного знака в Болгаре. По данным Минкульта РТ, выставка будет работать 20 и 21 мая c 8.00 до 0.00, 22 и 23 мая с 8.00 до 22.00. Если будет большое количество посетителей, выставка может продлиться по времени. Напомним, что 21 мая в Болгаре будет отмечаться День принятия ислама Волжской Булгарией – «Изге Болгар җыены».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На экспозиции будут представлены: меч Пророка и чаша для масла, кувшины сподвижника Биляла, жены Пророка и дочери Фатимы, а также ее ручная мельница. Посмотреть можно будет на походную фляжку и кольчугу Халида бин аль-Валида, а также кинжал Абу Бакра.

«Когда только узнал про то, что реликвии привезут, был довольно спокоен, но сейчас прямо-таки мандраж охватил всего», – поделился один из гостей, прибывший встретить делегацию из Дагестана.

Все экспонаты прибыли в Татарстан на самолете в специальных ящиках, обеспечивающих их сохранность. После прибытия в Казань каждый из них погрузили в отдельный автомобиль и повезли в Болгар.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Своим отношением вы разделяете миссию хранения этих бесценных реликвий, которые переносят нас в славную историю ислама. Прибытие этих реликвий ознаменовало благоденствие, возрождение веры и укрепление стойкости пути», – отметил заммуфтия Дагестана Мухаммадрасул Саадуев.

Он рассказал, что многие из реликвий передавались из поколения в поколение в различных арабских семьях, однако потом их передали на хранение муфтию Дагестана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На арабском полуострове прошла волна борьбы с многобожием, и реликвии в это время тайно хранились. Когда семьи узнали, что в России, а именно в Дагестане, к этим реликвиям будет достойное отношение, то они предложили передать их на хранение нам», – поделился Саадуев.

Он добавил, что в будущем реликвии можно будет увидеть в Дагестане, где под них выделят специальное место в строящейся новой большой мечети.

Напомним, что сегодня днем в Казань прибыл ковчег с частицей мощей святого Георгия Победоносца. Подробнее – в материале «Когда с нами Бог и Георгий Победоносец, кто против нас?»: как святыню встречали в Казани».