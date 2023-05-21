Минниханов посетил выставку реликвий пророка Мухаммеда в Болгаре

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил выставку реликвий пророка Мухаммеда на «Изге Болгар жыены». Он поблагодарил муфтия Дагестана Ахмеда Абдулаева за возможность увидеть их в Татарстане.

«Благодаря вот таким людям, как муфтий Дагестана, наш муфтий, наши коллеги, он (ислам — прим. Т-и) и дальше будет продвигаться», — поблагодарил его руководитель республики.

Он напомнил, что гостем KazanForum 2023 стал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. «Он сказал, что только ислам и православие могут противостоять всем тем изменениям, которые происходят в мире. То есть сохранить те человеческие, моральные устои, которые очень важны для нашего общества», — напомнил Минниханов.

Вместе с ним выставку осмотрели вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин и муфтий ДУМ России Альбир Крганов.

Напомним, выставка реликвий пророка Мухаммеда стала изюминкой праздника «Изге Болгар жыены». Подробнее о его программе — в материале «Татар-информа» «Будем молить о хорошей погоде»: что покажут гостям КazanForum на «Изге Болгар жыены».