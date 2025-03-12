Высокогорский ветеран СВО сразится в Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Высокогорский ветеран специальной военной операции Анатолий Широков готовится к новым спортивным испытаниям. С 12 по 18 марта он примет участие в I Всероссийском Кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске, где будет соревноваться в лыжных гонках.

Несмотря на тяжелые ранения руки и ноги, Анатолий Широков уверенно скользит по заснеженной трассе. «Лыжами занимался с детства, в юности часто ездил на базу, – рассказывает он, переводя дух. – Сейчас готовлюсь к соревнованиям, тренируюсь каждый день».

Ветеран признается: травмы напоминают о себе, но он научился терпеть боль. «Бежим потихонечку, конечно, ощущается дискомфорт, но это не смертельно», – говорит он, поправляя палки. Спорт помогает ему держаться, и он призывает товарищей по спецоперации не опускать руки. «Лучше идти в спорт, чем в бутылку. Он дает силы, помогает по-другому смотреть на жизнь», – добавляет Анатолий.

Поддержку в спорте ему оказывает друг и ветеран СВО Дмитрий Голубцов. Именно он подтолкнул Анатолия к участию в соревнованиях «Герои нашего времени» в 2024 году, где тот стал серебряным призером в пулевой стрельбе. Дмитрий вспоминает, как тренировал друга: «Сначала объяснил теорию, потом вместе ездили на стрельбище. Анатолию понравилось, он загорелся».

Фото предоставлено Алиной Камалиевой

Теперь оба ветерана отправляются в Ханты-Мансийск: Анатолий как участник, Дмитрий как группа поддержки. Впереди серьезные испытания: в Кубке примут участие более 300 ветеранов из 60 регионов. Помимо лыжных гонок, они сразятся в биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте и сноуборде.

«Когда мы работаем в команде, азарт помогает забыть про боль и прошлое, – отмечает Дмитрий. – Главное – увидеть перед собой новую цель».

Анатолий и Дмитрий уверены: спорт помогает не только физически, но и морально. «Если не знаете, с чего начать, приходите в «Союз ветеранов СВО». Мы поможем», – призывает Широков, убирая лыжи в чехол. Впереди у него еще несколько тренировок перед выездом.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.