«Высокие выплаты стали сюрпризом»: в Челнах заключают контракты из Тюмени и Уфы

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах увеличилось количество желающих подписать контракт на военную службу. В Автоград приезжают жители и других городов России. По словам потенциальных бойцов, в республике одни из лучших условий в стране для заключения контрактов. Сумма единовременной выплаты составляет до 1.5 млн рублей до конца июля. К тому же здесь предоставляют жилье, обеспечивают питанием, возможно пройти медкомиссию за один день.

Всем необходимым военнослужащих также обеспечат. 39-летний Антон приехал в Челны из Тюмени, чтобы подписать контракт на военную службу. По его словам, в республике предлагают любую помощь, медкомиссию прошел быстро и без очередей. Родным он пообещал вернуться домой живым и здоровым.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Основная цель — защитить Родину. Работал я на заводе специальных автомобилей, то есть собирал военную технику, видел, как всё это делается. Ходил, думал, смотрел, думал и надумал сам послужить», — рассказал Андрей.

Заключил контракт и боец с позывным Бенели. Он уже был участником специальной военной операции, служил в 2022 году. Свое решение объясняет тем, что он патриот и предан своей стране. Парню всего 24 года, но челнинец получил пять медалей. Одна из самых значимых для него — «За отвагу». Ее бойцу вручили в 2023-м.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В 2022 году под Лисичанском мы штурмовали, шли вперед. Прилетел в руку снаряд РПГ, осколок. После этого меня <...> сразу эвакуировали, направили в госпиталь. В госпитале я прошел медицинское обследование», — поделился своей историей военнослужащий.

Бойцу провели операцию, затем он прошел реабилитацию. Сейчас Бенели рассчитывает, что пройдет медкомиссию и сможет подписать контракт с Минобороны. Он хочет пополнить ряды именного республиканского батальона «Батыр».

«Если мне врачи разрешат дальнейшую службу, я в любой момент готов буду подписать контракт», — заверил челнинец.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Подписать контракт решил и 23-летний Фирусджон. По словам молодого человека, хоть он родился в Таджикистане, но почти сразу его семья переехала сюда. Своей Родиной он считает Россию, а Родину надо защищать, сказал военнослужащий. В Челны он приехал из Уфы. По его словам, Татарстан поддерживает бойцов. А сумма единовременной выплаты стала для него сюрпризом.

«Конечно, это поможет моим родным в каких-то финансовых вопросах. Например, закрыть ипотеку на квартиру матери. Но узнал я о том, что здесь такие выплаты, только буквально пару дней назад, когда я уже хотел подписать контракт изначально здесь», — рассказал парень.

Как сообщили в военкомате, желающих записаться в ряды российской армии стало больше.

«Весь июль месяц отмечаем резкое повышение [числа] желающих. Поступает заявлений от 20 человек в неделю. Это хорошая тенденция. Мы оформляем ребят. Делаем соответствующие выплаты. Выплаты у нас по Республике Татарстан повысились. Одни из самых высоких выплат по Приволжскому федеральному округу», — подчеркнул военком.

Только из военного комиссариата Комсомольского и Тукаевского районов еженедельно осуществляются по три отправки желающих стать контрактниками. Сначала они прибудут в Казань, а уже оттуда их распределят в определенные воинские части.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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