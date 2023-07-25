«Вышел покурить на балкон, и его выбросило ударной волной»: детали взрыва в Нижнекамске

Около 5 утра в доме №11 на проспекте Вахитова что-то рвануло в квартире на первом этаже, сразу после этого начался сильный пожар

Фото: телеграмм канал telegram.org/a/#-1180725247

«Ударной волной мужчину выбросило на улицу»

Тишину раннего утра в Нижнекамске разорвал громкий звук взрыва – около 5 утра в доме №11 на проспекте Вахитова что-то рвануло в квартире на первом этаже, сразу после этого начался сильный пожар.

К моменту прибытия пожарных из дома успели эвакуироваться 15 жильцов. Еще девятерых жильцов, в том числе одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные. В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ «Татар-информу» рассказали, что уже в 5.29 огонь был потушен.

Сам момент взрыва попал на записи городских камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что мимо в ту самую минуту шел человек. Пользователи соцсетей задавались вопросом, не получил ли он травм. Позже стало известно, что среди пострадавших случайных прохожих нет.

В результате взрыва пострадали два человека. Пожилую женщину ранило осколком, она получила легкую травму головы. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

«Пострадавший молодой мужчина находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы ожоги», – сообщили агентству в Министерстве здравоохранения РТ.

Проверку инцидента начала прокуратура. Тогда же стало понятно, что именно взорвалось в квартире.

«По предварительным данным, сегодня утром в доме на проспекте Вахитова произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадавшие госпитализированы», – рассказала исполняющая обязанности старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Проверку инцидента начала прокуратура. Тогда же стало понятно, что именно взорвалось в квартире Фото: e-nkama.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации следствия, за несколько мгновений до взрыва мужчина вышел на балкон покурить. Ударной волной его выбросило на улицу. Сейчас следствие устанавливает источник утечки газа.

«Держим ситуацию под контролем»

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сразу после ЧП сообщил о том, что создан оперативный штаб.

«Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются», – написал в своем телеграм-канале Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин сразу после ЧП сообщил о том, что создан оперативный штаб Фото: e-nkama.ru

Он рассказал, что для всех, чьи квартиры пострадали во время этого инцидента, организован пункт временного размещения в школе №12.

«Держим ситуацию под контролем. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в пункте временного размещения для жителей организован завтрак», – сообщил он.

«В течение трех минут приехали пожарные и начали работать, все сделали оперативно. Потом скорая, полиция и управляющая компания» Фото: телеграм-канал Рамиля Муллина

«Я была в шоке от случившегося»

Старшая по дому Лариса рассказала «Татар-информу», что в момент происшествия она и члены ее семьи спали. Она услышала взрыв, а сын зафиксировал время, когда он произошел, – 5 часов 5 минут утра.

«Мы проснулись от звука взрыва. Потом я выглянула в окно и увидела, что есть разрушения дома. В течение трех минут приехали пожарные и начали работать, все сделали оперативно. Потом скорая, полиция и управляющая компания. На улицу я вышла не сразу, была в шоке», – рассказала она.

Старшая по дому рассказала, что пострадавшему мужчине 26 лет. Отношения у старшей по дому с семьей пострадавшего не сложились.

Фото: телеграм-канал Рамиля Муллина

«Через какое-то время я вышла во двор и поговорила с соседями, все были напуганы и удивлены. Люди гуляли недалеко от дома, пока работала техника и спасатели, чтобы им не мешать. Семья, в квартире которой произошел инцидент, была неблагополучная. Мы не общались. Мне кажется, что мужчина, который пострадал сегодня, пьющий», – дополнила она.

У пострадавшего ожоги 90% поверхности тела. Мужчина находится в сознании. Об этом на заседании КЧС рассказал руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района РТ Роман Булатов.

«В результате взрыва пострадали два человека, они доставлены в ЦРБ. 83-летняя женщина получила открытую рану волосистой части головы, после оказания первой помощи ее отпустили домой. И мужчина получил ожоги второй и третьей степени, у него обожжено 90% тела. Он находится в тяжелом состоянии», – сказал он.