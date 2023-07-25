В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва в Нижнекамске

Один из пострадавших в Нижнекамске находится в тяжелом состоянии с ожогами. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

В результате инцидента в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека. Пожилая женщина получила легкую травму, медики после оказания всей необходимой помощи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.

«Молодой мужчина находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы ожоги», – сообщили агентству в министерстве.

В Минздраве РТ подчеркнули, что в НЦРМБ оказывается вся необходимая медицинская помощь пострадавшим.

Фото: Телеграм-канал мэра Нижнекамска

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня рано утром в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.