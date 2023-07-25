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В результате ЧП в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека, один госпитализирован
В результате инцидента в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека, один госпитализирован, сообщают в пресс-службе Нижнекамской НЦРМБ
«На месте ЧП работали 10 бригад скорой медицинской помощи. В Нижнекамскую ЦРМБ доставлен один тяжелый пострадавший, мужчина госпитализирован. Еще одна женщина отправлена на амбулаторное лечение», – указано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.
В настоящее время для всех желающих, чьи квартиры пострадали при инциденте на Вахитова, 11 в Нижнекамске, организован пункт временного размещения.
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