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Руc Тат
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Происшествия 25 июля 2023 08:42

В результате ЧП в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека, один госпитализирован

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В результате инцидента в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека, один госпитализирован, сообщают в пресс-службе Нижнекамской НЦРМБ

«На месте ЧП работали 10 бригад скорой медицинской помощи. В Нижнекамскую ЦРМБ доставлен один тяжелый пострадавший, мужчина госпитализирован. Еще одна женщина отправлена на амбулаторное лечение», – указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.

В настоящее время для всех желающих, чьи квартиры пострадали при инциденте на Вахитова, 11 в Нижнекамске, организован пункт временного размещения.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

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