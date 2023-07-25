Власти Нижнекамска создали оперативный штаб после взрыва в многоквартирном доме

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил о создании оперативного штаба после ЧП в одной из пятиэтажек города. Информация об этом появилась в его официальном телеграм-канале.

«Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления. Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются», — указано в сообщении.

Отмечается, что со стороны властей жителям пострадавших квартир будет максимально оказана помощь.

Фото: Телеграм-канал мэра Нижнекамска

Напомним, сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.

Позднее в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как взрыв прогремел в квартире на первом этаже. Стоит отметить, что в этот момент рядом прогуливались прохожие.