Выручка казанской горбольницы №12 за 2023 год составила 94,67 млн рублей

Выручка казанской горбольницы №12 в 2023 году составила 94,67 млн рублей. Это на 7,7% меньше чем по итогам 2022-го (было 102,53 млн), следует из годовой бухгалтерской отчетности медицинского учреждения.

При этом чистой прибыли у больницы в 2023 году не было. Прошлый год закрыт с убытком в 21,17 млн рублей. Однако в 2022 году чистая прибыль у этой больницы составила 97 тыс. рублей.

Валовой прибыли у медучреждения также не было. По данному параметру убыток составил 12,16 млн рублей. При этом в 2022-м валовая прибыль составила 10,35 млн.

Ранее отчеты по РСБУ и МСФО публиковала компания «Транснефть».