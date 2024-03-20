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Экономика 20 марта 2024 10:37

Чистая прибыль компании «Транснефть» по РСБУ в 2023 году выросла на 83%

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Чистая прибыль российской компании «Транснефть» в 2023 году составила 187 млрд рублей. Это на 83% больше, чем в 2022-м (102 млн), следует из отчета нефтяника по РСБУ.

Общая выручка компании составила 1,19 млрд рублей (в 2022-м было 1,09 млрд). Валовая прибыль «Транснефти» составила 122 млн рублей (в 2022-м было 159 млн). Прибыль от продаж достигла 76,65 млрд рублей (+26%). Прибыль до налогообложения вообще удвоилась – 236,24 млрд рублей.

«Транснефть» – российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.

#Транснефть #отчет #прибыль
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