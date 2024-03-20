Чистая прибыль компании «Транснефть» по РСБУ в 2023 году выросла на 83%

Чистая прибыль российской компании «Транснефть» в 2023 году составила 187 млрд рублей. Это на 83% больше, чем в 2022-м (102 млн), следует из отчета нефтяника по РСБУ.

Общая выручка компании составила 1,19 млрд рублей (в 2022-м было 1,09 млрд). Валовая прибыль «Транснефти» составила 122 млн рублей (в 2022-м было 159 млн). Прибыль от продаж достигла 76,65 млрд рублей (+26%). Прибыль до налогообложения вообще удвоилась – 236,24 млрд рублей.