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Чистая прибыль компании «Транснефть» по МСФО в 2023 году увеличилась на 21%
«Транснефть» опубликовала отчет по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за весь 2023 год. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, исходя из документов, составила 296,5 млрд рублей (+22% за год). Чистая прибыль компании за аналогичный период – 306,6 млрд рублей (+21% за год). Отмечается, что приведенные показатели стали рекордными.
Выручка компании «Транснефть» в 2023-м выросла до 1,331 трлн рублей (+10,5%). Операционная прибыль – 310,78 млрд рублей (+4,3%). Прибыль до налогообложения достигла 388,83 млрд рублей (было 312,05 млрд рублей).
«Транснефть» – российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.
Ранее «Транснефть» опубликовывала отчет по РСБУ.
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