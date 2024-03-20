Компания «Вамин Татарстан» может купить часть активов «Danone Россия»

Компания «Вамин Татарстан» может стать одним из покупателей Health & Nutrition («Danone Россия», ранее — подразделение французской Danone), пишут «Ведомости».

Уточняется, что татарстанский «Вамин» может стать владельцем 50% активов. Остальные 50% планирует выкупить вице-премьер Чечни Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 года по март 2024 года. Отметим, что в тот период компанией управляло Росимущество по указу Президента России Владимира Путина.

«Покупатели собираются заплатить за актив в равных долях, то есть 50% на 50%», — рассказал источник, близкий к правительству РФ. Однако он уточнил, что пока «вопрос разделения решили только на бумаге». Иными словами, в конечном итоге компанию могут разделить и «не пополам».

Представители французской Danone и «Вамин Татарстан» никак информацию не прокомментировали.

В феврале Financial Times со ссылкой на письмо министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву сообщала, что «дочка» Danone согласилась выплатить 17,7 млрд рублей (191,5 млн долларов) за контроль над российским бизнесом: 7,7 млрд рублей должны пойти на обслуживание долга российского подразделения, остальное — на оплату доли Danone.

13 марта по указу Президента РФ была отменена передача Росимуществу долей французской компании в российских активах Danone. Доли — 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия» и 85 тыс. акций «Данон Трейд» — передали под управление в июле прошлого года.