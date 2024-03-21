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Выручка группы VK по МСФО за 2023 год составила 132,8 млрд рублей
Выручка группы VK по МСФО по итогам 2023 года достигла 132,8 млрд рублей. Это на 36% больше, чем в 2022-м (97,7 млрд). Такие данные следуют из отчета компании по МСФО.
Скорректированная EBITDA VK в прошлом году составила 495 млн рублей.
Средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK составила 76 млн человек (+13% за год). Причем пользователи проводили в среднем на 6% больше времени в сервисах компании, если сравнивать с данными от 2022-го.
VK — крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Ее продукты используют для решения задач онлайн: общение, игры, просмотр фильмов и других видео, прослушивание музыки и многое другое. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов.
Ранее сообщалось, что директора банка «Санкт Петербург» и «Интер РАО» рекомендовали выплатить дивиденды по итогам 2023 года.
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