Директора банка «Санкт-Петербург» рекомендовали дивиденды за 2023 год

Совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года – 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщает сам банк.

Отметим, что ранее «Санкт-Петербург» выплачивал 19,08 рубля за каждую обычную акцию – это были дивиденды за первое полугодие 2023-го. Таким образом, суммарно компания заплатит своим акционерам 42,45 рубля за обычную акцию. (40% от чистой прибыли по МСФО).

Добавим, что при текущей стоимости акций банка (312 рублей) дивдоходность составит 7,5% годовых (без учета предыдущих выплат) или 13,6% годовых с учетом всех выплаченных дивидендов.

Также руководители определили размер «дивов» по привилегированным ценным бумагам кредитной организации – 0,22 рубля. Ранее по итогам первого полугодия компания платила по этим акциям также 0,22 рубля на акцию.

Теперь рекомендацию директоров предстоит одобрить акционерам. Годовое Общее Собрание Акционеров (ГОСА) пройдет 25 апреля 2024 года в формате заочного голосования.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 6 мая 2024 года.