Директора «Интер РАО» рекомендовали выплатить дивиденды по итогам 2023 года

Совет директоров компании «Интер РАО» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32 копеек на одну акцию. Данный размер выплат определен по итогам работы 2023 года, говорится в сообщении компании.

Лиц, имеющих право на получение данной доли от прибыли, определят 3 июня 2024 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций осуществят не позднее 18 июня текущего года, а другим зарегистрированным акционерам – не позднее 9 июля 2024-го.

Отметим, что при текущей стоимости акций компании (4,04 за каждую ценную бумагу) дивидендная доходность составит 8% годовых.

«Интер РАО» является российской энергетической компанией, которая управляет активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу ее деятельности входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.

Ранее компания «Транснефть» публиковала отчеты по РСБУ и МСФО за 2023 год.