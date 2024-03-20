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Директора «Интер РАО» рекомендовали выплатить дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров компании «Интер РАО» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 32 копеек на одну акцию. Данный размер выплат определен по итогам работы 2023 года, говорится в сообщении компании.
Лиц, имеющих право на получение данной доли от прибыли, определят 3 июня 2024 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций осуществят не позднее 18 июня текущего года, а другим зарегистрированным акционерам – не позднее 9 июля 2024-го.
Отметим, что при текущей стоимости акций компании (4,04 за каждую ценную бумагу) дивидендная доходность составит 8% годовых.
«Интер РАО» является российской энергетической компанией, которая управляет активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу ее деятельности входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов.
Ранее компания «Транснефть» публиковала отчеты по РСБУ и МСФО за 2023 год.
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