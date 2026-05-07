Выработка электроэнергии в Татарстане за апрель выросла на 19,4%

Зал РДУ Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане в апреле 2026 года превысило 3 млрд кВт⋅ч, что выше уровня прошлого года на 3,2%. Об этом рассказал «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

При этом, по его словам, средняя температура наружного воздуха за апрель составила 6,8 градуса – это на 2,5 градуса ниже аналогичного периода прошлого года.

В апреле кратно нарастили электропотребление (к аналогичному месяцу 2025-го), как и в предыдущие месяцы, РЖД, производители электрооборудования, а также нефтедобыча и нефтепереработка. После долгого провала увеличило потребление электроэнергии и производство шин. Снижение продолжилось в автопроме и нефтетранспорте, к которым присоединились комбинаты СИБУРа – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

При этом выработка электроэнергии за апрель в Татарстане скакнула на 19,4%, превысив 2,76 млрд кВт⋅ч. Столь быстрыми темпами собственное производство на электростанциях республики не росло с 2024-го. Разгон динамики обеспечили Казанская ТЭЦ-3 компании ТГК-16, Заинская ГРЭС «Татэнерго», а также парогазовые электростанции СИБУРа, в том числе введенная в работу в конце прошлого года Лушниковская ПГУ на «Казаньоргсинтезе».

Тем не менее переток электроэнергии в энергосистему Татарстана за апрель остался положительным и составил 252,9 млн кВт⋅ч, что, однако, на 58,5% ниже уровня прошлого года.

За январь – апрель 2026-го потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5%, а выработка – на 12,8% (в обоих случаях – к аналогичному периоду прошлого года). Благодаря этому переток из смежных энергосистем снизился на 47,7% к показателям 2025-го, до 857,6 млн кВт⋅ч.

