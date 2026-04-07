Потребление и выработка электроэнергии в Татарстане в марте выросли более чем на 4%

Андрей Большаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Потребление электроэнергии в Татарстане в марте 2026 года составило 3,39 млрд кВт*ч, что выше уровня прошлого года на 4,1%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Он также отметил, что средняя температура наружного воздуха за март составила -0,8 градуса по Цельсию, что на 1,3 градуса ниже аналогичного периода прошлого года.

Рост электропотребления (в расчете к марту прошлого года) по-прежнему фиксируется у РЖД, производителей электрооборудования, а также в нефтедобыче и нефтепереработке. Снижение – в автопроме, производстве шин и нефтетранспорте.

Также с начала года продолжает расти в Татарстане и выработка электроэнергии – правда, темпы, после двузначных значений января и февраля, в марте замедлились до 4,2%. В итоге в абсолюте собственное производство электроэнергии чуть не дотянуло до круглой цифры в 3 млрд кВт*ч. По словам Большакова, ощутимый прирост, как и ранее, обеспечила введенная в работу в конце прошлого года Лушниковская ПГУ на «Казаньоргсинтезе». Но в то же время в плюс сработали и другие электростанции, работающие на ОРЭМ.

Тем не менее, сальдо-переток электроэнергии вновь оказался положительным и составил 392,7 млн кВт*ч, что на 3% больше, чем в марте 2025-го. Февральский разворот перетока, случившийся впервые за долгие годы, не закрепился, оставшись разовым явлением.

За первый квартал 2026-го потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 5,5%, выработка – с учетом высоких темпов в первые два месяца – на 11,1%, переток снизился на 41,2% к уровню прошлого года, до 607 млн кВт*ч. «Причина чисто математическая – увеличение выработки электростанциями Республики Татарстан», – объяснил Андрей Большаков.

