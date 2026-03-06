В феврале Татарстан впервые с 2019 года выдал в ЕЭС России излишки своей электроэнергии

Потребление электроэнергии в Татарстане в феврале 2026 года превысило 3,28 млрд кВт*ч, что выше уровня прошлого года на 4,6%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, средняя температура наружного воздуха в прошлом месяце составила -10,4 градуса, что на 1,8 градуса ниже аналогичного периода 2025-го.

В последний месяц календарной зимы электропотребление нарастили (к февралю прошлого года) ОАО «РЖД», производители электрооборудования, нефтедобыча и нефтепереработка (в том числе «Татнефть»), а также «Нижнекамскшина». Снизили – предприятия автопрома (в том числе КАМАЗ), нефтетранспорта и «Нижнекамскнефтехим».

При этом четвертый месяц подряд, с ноября 2025-го, растет в Татарстане и собственная выработка электроэнергии – за февраль объем производства превысил 3,29 млрд кВт*ч, это на 12,5% выше, чем годом ранее. Нарастили производство в том числе Заинская ГРЭС и три ТЭЦ в Казани, а дополнительный вклад внесла Лушниковская ПГУ на «Казаньоргсинтезе», функционирующая пока в режиме пусконаладки.

В итоге впервые за долгое время переток электроэнергии оказался направлен не внутрь Татарстана, а за его пределы – из энергосистемы республики в ЕЭС России «вышло» 10,1 млн кВт*ч (на 104,8% ниже уровня прошлого года, когда внешний приток, напротив, составлял 210 млн кВт*ч). «Сальдо-переток у нас в феврале и правда сложился положительный, но ничего сверхъестественного в этом нет, это арифметика – выработка электроэнергии превысила величину потребления. Фактически мы сработали с запасом, а потому и поделились «излишком» с ЕЭС России. Такое уже случалось, правда, в последний раз – в 2018 и 2019 годах. Но ситуация абсолютно рядовая, тенденций к изменению общего положения не наблюдается», – объяснил «Татар-информу» Большаков.

Согласно данным РДУ Татарстана, за январь-февраль 2026-го потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 6,2%, выработка – на 14,4% (к аналогичным периодам прошлого года). С начала этого года растет спрос со стороны ОАО «РЖД» (что связано с ростом железнодорожных грузоперевозок), нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии, выпуска электрооборудования, а также населения и сектора МСП. В ответ на это увеличивают выработку и все электростанции, работающие на ОРЭМ.

Благодаря этому переток электроэнергии в Татарстан за два первых месяца 2026-го сократился до 215 млн кВт*ч, это на 67% меньше, чем за январь-февраль 2025-го.

Напомним, как ранее сообщал «Татар-информ», потребление электроэнергии в Татарстане за 2025 год выросло на 5,5% к итогам 2024-го, до 36,989 млрд кВт*ч, а выработка снизилась на 0,7% – до 31,088 млрд кВт*ч. В январе 2026-го электропотребление увеличилось на 7,7%, а выработка – на 16,5% к уровням прошлого года.