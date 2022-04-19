Выпускающая автомобили Opel и Peugeot компания приостановит производство в Калуге

Компания Stellantis, выпускающая автомобили Opel и Peugeot, приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление концерна.

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за трудностей, связанных с санкциями.

«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников», — говорится в сообщении компании.

Ранее концерн информировал, что ищет возможности для возобновления экспорта и импорта автомобилей.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные фирмы отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.