Выплаты ветеранам, памятники и роль ИИ: Казань представила программу к 80-летию Победы

В Казани готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сколько ветеранов сегодня проживает в городе, какие мероприятия для них подготовили и как преобразится столица Татарстана в преддверии праздника, рассказали сегодня на сессии в Казгордуме. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





В столице Татарстана на данный момент проживает 2634 ветерана, включая участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани на сегодняшний день проживает более 2,6 тыс. ветеранов

В столице Татарстана на данный момент проживают 2634 ветерана, включая участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов. Особое внимание в преддверии 80-летия Победы в городе уделяется 59 фронтовикам – непосредственным участникам боевых действий, сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«В этом году мы отмечаем годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая самоотверженно и честно ковалась силами и руками нашего народа на фронте и в тылу. В этой Победе есть и огромный вклад жителей нашего города. 135 тысяч казанцев ушли на фронт, 40 тысяч из них пожертвовали ради победы своей жизнью. Еще сотни тысяч казанцев работали в тылу, совершая трудовые подвиги на предприятиях военно-оборонной промышленности», – напомнила Сагитова.

Гузель Сагитова: «В этом году мы отмечаем годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая самоотверженно и честно ковалась силами и руками нашего народа на фронте и в тылу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поддержка ветеранов – это ежедневная работа, включающая медицинское и социальное обслуживание, а также единовременные денежные выплаты. В этом году федеральные выплаты для фронтовиков, их вдов и бывших узников концлагерей составят 80 тысяч рублей. Труженики тыла и другие категории ветеранов получат по 55 тысяч рублей.

Кроме того, по решению Раиса РТ Рустама Минниханова предусмотрены региональные выплаты. Участники войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 50 тысяч рублей, а труженики тыла и вдовы – по 10 тысяч. Ветеранам также вручат символические подарки от мэрии. Вручение медалей и подарков проходит при участии главы города Ильсура Метшина, сотрудников исполкома, руководителей районов, активистов, общественников и депутатов Казгордумы.

Замруководителя исполкома города также заверила, что в столице Татарстана в настоящее время нет семей участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. За последние три года нуждающимся семьям было выделено около 34 млн рублей субсидий на приобретение жилья. Ремонт квартир ветеранов осуществляется районными администрациями при поддержке спонсоров. За последние три года был произведен ремонт в 17 квартирах. В настоящее время администрация Кировского и Московского районов решает вопрос о ремонте квартиры жителя блокадного Ленинграда, его должны завершить до 9 мая.

В преддверии 80-летия Победы в городе откроют новые памятники героям

Помимо помощи ветеранам в столице Татарстана ведут большую работу по увековечению памяти погибших и безвременно ушедших героев Великой Отечественной войны, отметила Гузель Сагитова.

На данный момент в городе 119 улиц носят имена Героев Советского Союза, установлено 190 памятных и мемориальных сооружений, связанных с событиями войны. В преддверии 80-летия Победы все памятники приведут в порядок, также планируют открыть и новые. В числе последних – памятник поэту-фронтовику Фатиху Кариму, бюст военного историка, генерала армии Махмута Гареева и мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Георгия Мосолова.

Особое внимание уделяется школьным музеям, посвященным событиям Великой Отечественной войны. Всего в Казани насчитывается 168 таковых, 46 имеют военно-патриотическую направленность, а в 89 есть экспозиции о героях войны. За последние десять лет десяти школам присвоены имена Героев Советского Союза и России. Помимо этого, в городе активно развивается юнармейское движение, в котором состоят 6740 школьников. Сообщество «Движение первых» также активно участвует в патриотическом воспитании.

Большую работу по сохранению памяти проводят и поисковые отряды с участием студенческих и добровольных дружин, отрядов спасателей. Только за прошлый год 18 казанских поисковых отрядов совершили 45 выездов, в которых были найдены и подняты останки 777 воинов Красной Армии. Удалось установить имена 13 из них.

Традиционный праздничный парад состоится на площади Тысячелетия у стен Казанского Кремля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гордость Казани. Слава Победы!»

Традиционно ко Дню Победы в городе готовят праздничную программу. Мероприятия, посвященные Дню Победы, в столице Татарстана пройдут под слоганом «Гордость Казани. Слава Победы!», подчеркивая неоценимый вклад горожан в Великую Победу.

Традиционный праздничный парад состоится на площади Тысячелетия у стен Казанского Кремля. Памятные мероприятия будут организованы в парке Победы и других общественных пространствах. Возложения цветов состоятся у Вечного огня и стелы «Город трудовой доблести», а также на городских кладбищах. Во дворах города выступят творческие агитбригады, поздравляя ветеранов и участников войны.

В 2025 году акцент будет сделан на образовательных проектах. Патриотическая тематика будет внедряться в работу школ, подростковых клубов, центров дополнительного образования, вузов и ссузов. До конца года запланировано более 20 тыс. мероприятий, включая конкурсы, квесты, смотры строя и песни, концерты и встречи с ветеранами. Школы активно участвуют во всероссийских акциях, таких как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Сад памяти» и «Диктант памяти», и других.

Весенние каникулы в детских лагерях проходят под темой «Наследники Великой Победы». Более 28 тыс. школьников примут участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Также в городе запустили две новые акции: «Студенческий огонь памяти» и «Восемь лиц Победы». За 80 лет до Дня Победы в Казани открыли волонтерский штаб, участники которого будут поздравлять ветеранов, проводить с ними время и помогать в быту.

В столице Татарстана запустят новые акции ко Дню Победы

В этом году в городе также разработали новые акции, которые позволят почтить память участников войны. Так, в рамках акции «Город героев» на медиафасадах оживут герои Татарстана с помощью искусственного интеллекта. В ходе акции «Сады памяти» планируется высадка яблоневого сада, посвященного героям Великой Отечественной войны. Под стенами Казанского Кремля будут размещены арт-объекты и цветочные композиции.

Пассажирские автобусы и метро оформят тематическими картинами, а в общественном транспорте появится аудиогид с рассказами об исторических местах, связанных с Победой.

Кроме того, в Казани запустят проект «Древо жизни», он будет посвящен рекрутским ритуалам разных народов Поволжья.

На улице Баумана воссоздадут атмосферу военных лет в рамках фестиваля реконструкции. Также совместно с городскими промышленными предприятиями будет разработан специальный экскурсионный маршрут продолжительностью в три часа. Он, в частности, пройдет через Казанский Кремль, «Радиоприбор», Пороховой завод, КАПО и «Тасму».

В парках и скверах установят интерактивные стенды и фотобудки

Большую программу подготовила Дирекция парков и скверов. Будут проведены исторические фотовыставки, ретродискотеки и показы военных фильмов.

«Особенно актуальной в этом году станет литературно-творческая акция “Моабитская тетрадь”, которая будет проходить в формате читки стихов в социальных сетях и в парке “Черное озеро”. В один день и в одно и то же время в разных точках Казани, начиная от аэропорта и заканчивая парком у ДК им. Саид-Галиева, артисты театров, дворцов культуры, также учащиеся учреждения допобразования и воспитанники театральных студий исполняют песни, танцы военных лет», – рассказала Гузель Сагитова.

Помимо этого, сейчас ведутся переговоры об установке интерактивных стендов и фотобудок в парках и скверах. Они в перспективе позволят жителям города ощутить атмосферу праздника и связь с историей.

«Патриотизм зашит глубоко в наши гены»

Комментируя доклад коллеги, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин обратился к депутатам, жителям города, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам специальной военной операции. Он выразил признательность всем казанцам, кто вносит вклад в сохранение исторической памяти, общественным организациям, волонтерам, педагогам и деятелям культуры.

Ильсур Метшин: «Этот год мы должны прожить с особым трепетом и благодарностью к тем, кто долгим и упорным трудом сковал из мужества, героизма и самоотверженности Победу в Великой Отечественной войне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ваши усилия помогают воспитывать в молодежи чувство гордости за подвиг предков. Память о Великой Отечественной войне – это не просто страница истории, это нравственный ориентир для будущего. В смутные 90-е нам пытались навязать другие ценности, создать негативный оттенок у слова «патриот». Но сегодня по нашим ребятам, которые находятся на передовой, мы видим, что патриотизм зашит глубоко в наши гены и никакое влияние извне не способно нас изменить», – подчеркнул Метшин.

Мэр отметил, что сейчас, готовясь к 80-летию Великой Победы, Казань активно включилась в подготовку юбилейных мероприятий.

«Этот год мы должны прожить с особым трепетом и благодарностью к тем, кто долгим и упорным трудом сковал из мужества, героизма и самоотверженности Победу в Великой Отечественной войне. Каждый из нас может и должен внести свой вклад в сохранение памяти об этом событии. Это может быть помощь ветеранам, участие в памятных мероприятиях, изучение истории или просто рассказ детям и внукам о подвигах предков», – сказал Метшин.

Он также напомнил, что объявленный Год защитника Отечества посвящен не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам специальной военной операции, а также всем, кто когда-либо стоял на защите Родины. Метшин призвал депутатский корпус и исполнительный комитет продолжить работу по поддержке героев и их семей. «Все должны быть окружены вниманием и нашей заботой», – заключил он.