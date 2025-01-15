Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ о выплате по 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам. Об этом заявил сам глава государства на заседании оргкомитета «Победа», сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей — по 80 тыс. рублей», — отметил Путин.

Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, получат по 55 тыс. рублей.

«Наш долг — делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», — подчеркнул Президент.