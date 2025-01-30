news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 30 января 2025 10:10

Ветераны Великой Отечественной в 2025 году получат выплаты в размере 80 тыс. рублей

Особое внимание в Татарстане уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Они в 2025 году получат единовременные выплаты в размере 80 тыс. рублей, а труженики тыла и жители блокадного Ленинграда — в размере 55 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Отделения Соцфонда России по РТ его управляющий Эдуард Вафин.

«По традиции в апреле каждого года Татарстанское отделение обеспечивает ежегодную выплату отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. В прошлом году выплату в размере 10 тыс. рублей получили 189 ветеранов. В этом году дополнительно по случаю проведения 80-летия Победы Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату», — сказал он.

Фонд выплатит ветеранам и вдовам фронтовиков, а также несовершеннолетним узникам концлагерей по 80 тыс. рублей, а труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей — по 55 тыс. рублей.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, также он объявлен в стране Годом защитника Отечества.

Итоговое заседание коллегии Отделения Соцфонда России по РТ проходит в Казани. В ее работе принимают участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить присвоение фронтовикам статуса почетных граждан.

#ветераны Великой Отечественной войны #80-летие Победы #эдуард вафин #Год защитника Отечества
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025