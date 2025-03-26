Сагитова: Казань оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Столица Татарстана активно поддерживает участников специальной военной операции и их семьи, сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казгордумы. По ее словам, работа по поддержке СВО проходит рефреном через все направления деятельности города.

За три года выстроена системная работа по сбору шефской помощи, которую отправляют на фронт. Сагитова выразила признательность предприятиям, малому и среднему бизнесу, а также неравнодушным жителям, помогающим Фонду гуманитарной помощи. Органы власти всех уровней решают задачи по созданию условий для возвращения ветеранов СВО к мирной жизни, их социализации, реабилитации и трудоустройству. Большим подспорьем стал фонд «Защитники Отечества», созданный в 2023 году, отметила докладчица.

Особое внимание уделяется семьям участников спецоперации. Им предоставляются муниципальные меры поддержки, такие как бесплатный проезд детей в городском транспорте, посещение социальных объектов по карте «Батыр», бесплатное двухразовое питание в школах и освобождение от платы за детский сад.

В качестве яркого примера оказания поддержки была приведена 101-я школа под руководством Татьяны Петровой, которая 23 раза выезжала в зону СВО для передачи помощи. Сагитова назвала ее «поистине героической женщиной, примером патриотизма». Благотворительный фонд «Нефис» регулярно оказывает помощь семьям участников СВО, администрации районов и исполком Казани выдали около 600 тонн помощи в 2023-2024 годах.

С 2022 года установлены четыре памятных мемориальных сооружения, а также мемориальные доски, город украшают четыре мурала, посвященных участникам спецоперации. Дети готовят фотографии своих отцов-героев для выставки «Мой папа, мой герой», а также планируют провести эстафету и мастер-классы по изготовлению необходимых вещей для бойцов на передовой.

В Казани, помимо госпиталя Министерства обороны, реабилитацией военнослужащих занимаются три крупные городские клиники. Ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню организованы мероприятия для семей военнослужащих, включая дни открытых дверей в музеях и концертные программы.

Сагитова подчеркнула, что объявленный Год защитника Отечества возлагает на город дополнительную ответственность в части предоставления поддержки ветеранам боевых действий, участникам СВО и семьям погибших.