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Выдача ипотек в июне в Татарстане выросла почти на 30%
В июне в Татарстане было оформлено 6,06 тысячи ипотечных кредитов — пятое место по России. В сравнении с предыдущим месяцем показать вырос на 29%, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро.
Общая сумма таких кредитов, выданных в первый месяц лета, составила 30,65 млрд рублей, а средний чек — 5,06 млн рублей. Для сравнения, месяцем ранее суммы составляли 22,93 млрд и 4,88 млн соответственно.
Кроме того, увеличился средний срок, на который в республике оформлялись ипотеки. Если в мае он составлял 295 месяцев — более 24 лет, то в июне — 304 месяца, более 25 лет.
Лидером по выдаче ипотечных кредитов в июне стала Москва — 12,53 тысячи сделок, далее следуют Московская область — 9,82 тысячи, Санкт-Петербург — 8,05 тысячи и Башкортостан — 7,09.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам июня Татарстан оказался в топ-3 по выданным автокредитам.
Напомним, что по что поручению Президента России Владимира Путина программа «Семейная ипотека» продлена до 2030 года. Однако Татарстан не вошел в число регионов, где ее можно получить «на особых условиях».
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