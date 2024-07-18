Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в июне

В июне 2024 года Татарстан занял третье место по России по числу выданных автокредитов. За этот месяц в регионе было оформлено 6,63 тысячи таких сделок, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране было выдано 148 тысяч кредитов на автомобили. Лидером по их числу стала Москва — 8,11 тысячи, второе место осталось за Московской областью — 8,02 тысячи. Также в пятерке оказались Ростовская область и Краснодарский край.

«Количество выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в июне 2024 года составило 148 тысячи, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% (154,3 тысячи в мае 2024 года)», — отметили в НБКИ.

Так, в мае 2024 года, для сравнения, в Татарстане было зарегистрировано на 7,7% больше автокредитов, чем в июне.

В то же время в сравнении с аналогичным месяцем 2023 года показатель по стране вырос на 74,4% — тогда было оформлено 84,9 тысячи сделок.