Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан вошел в топ-3 регионов по выданным автокредитам в июне
В июне 2024 года Татарстан занял третье место по России по числу выданных автокредитов. За этот месяц в регионе было оформлено 6,63 тысячи таких сделок, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
В целом по стране было выдано 148 тысяч кредитов на автомобили. Лидером по их числу стала Москва — 8,11 тысячи, второе место осталось за Московской областью — 8,02 тысячи. Также в пятерке оказались Ростовская область и Краснодарский край.
«Количество выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в июне 2024 года составило 148 тысячи, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% (154,3 тысячи в мае 2024 года)», — отметили в НБКИ.
Так, в мае 2024 года, для сравнения, в Татарстане было зарегистрировано на 7,7% больше автокредитов, чем в июне.
В то же время в сравнении с аналогичным месяцем 2023 года показатель по стране вырос на 74,4% — тогда было оформлено 84,9 тысячи сделок.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»