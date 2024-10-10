«Вы — наша гордость»: боец из Лениногорска рассказал о службе на СВО

Фото из личного архива бойца

Участник специальной военной операции Артур с позывным Шугур из Лениногорского района Татарстана служит на передовой заместителем командира взвода операторов беспилотных летательных аппаратов.

На рукаве военного — шеврон с надписью именного татарстанского батальона «Алга», на груди — награды: «Участник СВО», медаль Жукова и медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Ее в День республики 30 августа в Кремле вручил герою этого материала Раис РТ Рустам Минниханов.

«Тысячи татарстанцев самоотверженно сражаются за безопасность и суверенитет нашего Отечества в ходе специальной военной операции. С честью выполняя свой воинский долг, уверенно решая поставленные боевые задачи, наши воины проявляют мужество, стойкость и героизм. Вы — наша гордость. Мы вами гордимся!» — сказал тогда руководитель республики.

В зоне СВО Шугур находился с момента частичной мобилизации. В 2022 году Артур не стал ожидать повестки, а добровольно пришел в военкомат и заключил контракт с Министерством обороны. Супруга Ирина узнала о его решении непосредственно перед отправкой. При этом его отец, Джадид Шарипович, сказал: «Если бы был моложе, тоже принял бы такое решение».

Артур до этого служил в Ракетных войсках стратегического назначения, затем десять лет работал в полиции — всё это в некоторой степени подготовило его к участию в боевых действиях.

После ускоренного боевого слаживания старший сержант Артур стал командиром отделения взвода гранатометчиков штурмового батальона на линии боевого столкновения. Позже стал заместителем командира взвода операторов беспилотников.

Сам боец заметил, что еще несколько лет назад трудно было представить, что навык пользоваться джойстиком на поле будет практически так же важен, как навык меткой стрельбы или рукопашного боя.

Полтора года Артур ни разу не покидал зону активных боевых действий. 2 июля 2023 года стало для Артура тяжелым днем. Боевой отряд вышел с передовой в тыловую зону, где их неожиданно накрыло «кассетами» — снарядами с кассетными боеголовками. Почти все бойцы получили осколочные ранения.

«Мне посекло ноги: осколки попали в левую пятку и правое колено, так что опереться было невозможно ни на ту, ни на другую ногу. Кости были задеты, но, обладая базовыми медицинскими знаниями, я быстро оказал себе первую помощь», — рассказал Шугур о событиях того дня.

На пикапе раненых бойцов эвакуировали в полевой госпиталь в Луганске, а затем санитарный поезд доставил их в госпиталь в Оренбурге. Не успел Артур доехать до госпиталя, а жена Ирина уже знала о ранении: сообщил товарищ по оружию с позывным Браслет из Альметьевска.

«Он потом получил за это по шее!» — рассмеялся Артур, который не хотел ставить в известность родных, чтобы не волновать их. «Они все равно узнали бы о твоем ранении, — оправдывался позже Браслет. — Новость еще бы обросла ненужными сплетнями».

Едва в безопасной зоне Артур включил телефон, как тут же получил сообщение от жены, которая тревожилась за него. «Всё хорошо!» — успокоил он супругу. Боец скрыл от нее свое местонахождение, иначе Ирина примчалась бы к нему. Еще больше полугода Артур будет восстанавливаться прежде, чем получит приказ об отпуске.

Родные ахнули, когда Артур неожиданно вернулся домой. Возле школы, где учится старшая дочь бойца, остановилась боевая машина — тот самый пикап, на котором раненого Шугура и его братьев по оружию вывозили с поля боя. Это личная машина бойца с позывным Браслет. Выполнять боевые задачи на личном транспорте — норма для участников специальной военной операции.

До окончания отпуска осталось несколько дней. Перед возвращением на фронт боец СВО обязательно посетит своих друзей, которые лечатся в казанском госпитале, отдаст дань уважения погибшему командиру с позывным Гром. Двое его сыновей сейчас кадеты, они гордятся героическим отцом, который посмертно награжден орденом Мужества.

На передовую Артура проводят жена Ирина, дочки Виктория и Вероника, родители Джадид Шарипович и Джамиля Замиловна, сестренки-двойняшки Гульнара и Диляра, друзья. Шугур вернется к боевым товарищам на внедорожнике «Нива», которую безвозмездно передал ему друг Марат.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.