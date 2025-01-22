«Вы нам очень нужны»: глава Мамадыша встретился с бойцами СВО в отпуске

Глава Мамадышского района Татарстана Вадим Никитин встретился с земляками, вернувшимися в отпуск из зоны специальной военной операции.

В своем рабочем кабинете глава принял Ильнура Забирова из села Сартык, Марата Шигапова и Сергея Мачурина из Мамадыша. Ильнур и Сергей были мобилизованы и отбыли на фронт в октябре 2022 года. Марат — офицер, выпускник Казанского танкового училища, с лета прошлого года командует танковым взводом, действующим на территории Донецкой народной республики. В ходе беседы земляки поблагодарили руководство района за регулярную помощь их родителям и семьям.

«Мы благодарны волонтеру из родного города Фанилю Гиззатуллину за постоянную доставку гуманитарной помощи из района на передовую. Не помешало бы и другим районам, регионам страны последовать примеру мамадышцев. Когда тыл такой крепкий и надежный, как у нас, победа будет за нами», — сказали военные, пришедшие на встречу.

Вадим Никитин выразил благодарность бойцам за то, что они, не щадя себя, выполняют свой долг перед Отечеством «во имя мира, благополучия и целостности нашей страны».

«Мы всегда в курсе ваших подвигов. Интересы семей, близких, родственников участников специальной военной операции всегда будут в центре нашего внимания. Это наша первоочередная задача. Мы с нетерпением ждем вашего возвращения домой. Вы нам очень нужны», — сказал он.

В завершение встречи каждый боец получил солдатский набор, включающий продукты питания, товары первой необходимости, предметы гигиены, нательное белье и другое.

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