Вузы Альметьевска принимают на бюджетные места детей контрактников-военнослужащих

Фото предоставлено Антоном Николаевым

В учебных заведениях города Альметьевска уже работают приемные комиссии. Поступить по квоте могут дети военнослужащих по контракту. Для них выделяют бюджетные места. Чтобы стать студентом, абитуриенту нужно принести с собой базовый пакет документов.

С 8 утра сотрудники приемной комиссии принимают абитуриентов. В конце рабочего дня желающих поступить уже не так много. В среднем ежедневно подают документы до 20 человек.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Технический университет готовит специалистов по 9-ти направлениям. Одно из самых популярных у будущих студентов — ИТ-обучение. Ответственный секретарь приемной комиссии альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Артем Чукашов ежедневно общается со вчерашними школьниками. По словам мужчины, иногда абитуриенты совершают ошибку.

«Бывает, что они ждут до последнего. Чтобы подать оригиналы документов. В итоге могут не туда, куда бы хотели», — говорит Чукашов.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

В этом году университет готов принять 65 студентов на бюджетные места. Среди них могут оказаться Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества и дети военнослужащих по контракту. Пакет документов для этой категории абитуриентов стандартный.

«Для поступления необходимо подать следующие документы: документ об образовании, паспорт, СНИЛС, и документ подтверждающий отнесение к одной из этих категорий», — рассказал директор филиала КНИТУ-КАИ Рустам Шамсутдинов.

Всего учебное готово принять 200 новых студентов. Прием есть на бюджетной и коммерческой основе. Подать документы можно по будням до шести вечера.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

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