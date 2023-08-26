Второе судно вышло из порта Одессы после прекращения зерновой сделки

Порт в Одессе покинул балкер Primus (ex Polarstar) — второе судно после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Судно находилось на Украине с 20 февраля 2022 года. Теперь оно направляется в Варну — город, расположенный на северо-востоке Болгарии.

18 августа в Босфор вошло первое торговое судно с Украины после прекращения зерновой сделки. Как уточнили в Минобороны Турции, на борту контейнеровоза не было зерна.

Напомним, что действие зерновой сделки прекратилось 18 июля 2023 года. Причины этого решения позднее объяснил Президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Украина готовит альтернативный маршрут для продолжения транспортировки зерна и пытается привлечь другие страны к защите судов и перевозке грузов.