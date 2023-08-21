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Политика 21 августа 2023 22:28

Зеленский предложил Греции защищать неофициальный зерновой коридор в Черном море

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Грецию защищать временный коридор в Черном море, созданный после выхода России из зерновой сделки. С таким предложением он обратился к греческому Премьеру Кириакосу Микотакису, сообщает ТАСС.

«Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море, он может работать. Но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, и это действительно очень важно для черноморского коридора, в частности, для нашего города Одессы», — заявил Зеленский, обращаясь к собеседнику.

Поэтому, уверен он, Греции стоит сделать «исторический вклад» в работу этого коридора и, соответственно «в общеевропейскую безопасность». Кроме того, компании из Греции могли бы присоединиться к транспортировке зерна по альтернативному коридору.

#греция #зерно #Владимир Зеленский
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