TV100: Первое торговое судно вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

В Босфорский пролив вошло первое торговое судно с Украины после прекращения зерновой сделки. Об этом заявили на турецком телеканале TV100.

Контейнеровоз вошел в пролив в шесть утра по московскому времени и разместится в порту Амбарлы в районе Стамбула.

Позднее источник в Турции рассказал РИА Новости, что прибытие судна не говорит о согласии Анкары на альтернативные маршруты поставок зерна.

Позднее в СМИ со ссылкой на турецкое Минобороны появилась информация, что замеченное судно не перевозило зерно.