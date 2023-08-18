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Политика 18 августа 2023 10:09

TV100: Первое торговое судно вошло в Босфор после прекращения зерновой сделки

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В Босфорский пролив вошло первое торговое судно с Украины после прекращения зерновой сделки. Об этом заявили на турецком телеканале TV100.

Контейнеровоз вошел в пролив в шесть утра по московскому времени и разместится в порту Амбарлы в районе Стамбула.

Позднее источник в Турции рассказал РИА Новости, что прибытие судна не говорит о согласии Анкары на альтернативные маршруты поставок зерна.

Позднее в СМИ со ссылкой на турецкое Минобороны появилась информация, что замеченное судно не перевозило зерно.

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#зерно #Турция
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