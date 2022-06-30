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Политика
30 июня 2022  12:08

Минобороны РФ: Военные покинули остров Змеиный – Россия не мешает вывозу зерна из Украины

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Российские военные покинули остров Змеиный. Тем самым Россия продемонстрировала, что не препятствует ООН в организации гумкоридора для вывоза зерна с территории Украины, заявили в Минобороны РФ.

Решение о выводе российского гарнизона с острова Змеиный не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, обвиняя при этом Россию, подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — добавил он.

Напомним, в начале мая ООН сообщила о невозможности использовать около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика вокруг этой темы нагнетается искусственно, а проходу судов мешают украинские мины в Черном море. По его словам, речь идет о примерно пяти-шести миллионах тонн пшеницы и семи миллионах — кукурузы, глобально это количество продовольствия никаких проблем на мировом рынке зерна не решает.

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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