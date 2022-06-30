Генштаб ВСУ объявил о намерении установить контроль над островом Змеиный

Украина собирается установить физический контроль над островом Змеиный, который ранее покинули российские войска. Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает ТАСС.

«В планах руководства Вооруженных сил есть установление непосредственного физического контроля над этим островом», — подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

При этом, по словам Громова, сейчас Змеиный находится под огневым контролем украинского оружия: «дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации».

Как сообщал ранее «Татар-информ», сегодня Вооруженные силы РФ вывели находившийся на острове гарнизон. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил о «выполнении поставленных задач» и охарактеризовал это решение как «шаг доброй воли».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ при ее освещении использовать данные только из российских официальных источников.