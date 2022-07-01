Госдума: Остров Змеиный остается под контролем России

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

«Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов», – цитирует депутата РИА Новости.

Он напомнил, что российские военные РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак и попыток высадки украинского десанта, а также сбили значительное количество авиации и дронов.

После ухода военных со Змеиного, никто не сможет обвинить Россию в блокаде судов с украинским зерном, подчеркнул он.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что уход гарнизона ВС РФ не гарантирует Украине безопасность.

«Остров Змеиный – это стратегический пункт, и это значительно изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», – сказал он в очередном видеообращении в своем телеграм-канале. По словам Зеленского, для ВСУ ситуация на Донбассе остается тяжелой.

Напомним, накануне минобороны РФ заявило, что военные покинули остров Змеиный, тем самым Россия продемонстрировала, что не препятствует ООН в организации гумкоридора для вывоза зерна с территории Украины.