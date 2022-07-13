ВСУ обстреляли из минометов поселок в Брянской области

Территория Брянской области вновь подверглась обстрелу со стороны Украины. По информации губернатора региона Александра Богомаза, на территорию пгт Белая Березка попало около 18 снарядов, выпущенных из минометов.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел пгт Белая Березка Трубчевского района. На территорию поселка было выпущено порядка 18 минометных снарядов», — говорится в Telegram-канале Богомаза.

Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.

В частности, 29 июня в Брянской области был сбит украинский беспилотник, трижды пытавшийся ударить по селу Случевск. 5 июля было обстреляно село Зерново Суземского района, а днем позднее — село Некислица в Севском районе.