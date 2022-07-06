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Политика
6 июля 2022  22:45

Брянский губернатор заявил об обстреле села в Севском районе

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Село Некислица Севского района Брянской области сегодня вечером подверглось артиллерийскому обстрелу. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет», — уточнил губернатор. По его словам, на месте работают все оперативные службы.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.

В частности, 29 июня в Брянской области был сбит украинский беспилотник, трижды пытавшийся ударить по селу Случевск. А 5 июля было обстреляно село Зерново Суземского района.

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