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Политика
5 июля 2022  10:30

Брянский губернатор заявил об обстреле села Зерново Суземского района

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Село Зерново Суземского района Брянской области сегодня утром подверглось артиллерийскому обстрелу. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет», — сообщил губернатор. По его словам, на месте работают оперативные службы.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.

В частности, 29 июня в Брянской области был сбит украинский беспилотник, трижды пытавшийся ударить по селу Случевск. Сегодня же оказались обстреляны приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области.

#спецоперация на Украине
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