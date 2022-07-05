Брянский губернатор заявил об обстреле села Зерново Суземского района

Село Зерново Суземского района Брянской области сегодня утром подверглось артиллерийскому обстрелу. Об этом заявил руководитель региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет», — сообщил губернатор. По его словам, на месте работают оперативные службы.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.

В частности, 29 июня в Брянской области был сбит украинский беспилотник, трижды пытавшийся ударить по селу Случевск. Сегодня же оказались обстреляны приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области.