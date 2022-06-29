В Брянской области сбит беспилотник Украины, трижды пытавшийся ударить по Случевску

В Брянской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник, трижды пытавшийся нанести удар по селу Случевск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ снова пытаются дестабилизировать ситуацию в приграничных населенных пунктах Брянской области и запугать мирных жителей. Сбит и уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск Погарского района. Пострадавших и разрушений нет», — заявил глава области.

По его словам, подразделения ВС России сейчас находятся в режиме повышенной боевой готовности, регион находится под защитой.

Напомним, что накануне об уничтожении украинского беспилотника сообщили в Курской области.

Еще до начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной Президентом России Владимиром Путиным, приграничные регионы начали принимать вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. На их территорию не раз попадали снаряды ВСУ, полеты в аэропорты юга и центра страны запрещены с 24 февраля для обеспечения безопасности россиян.