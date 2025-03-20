«ВСУ не жалеют ни боеприпасов, ни людей»: морпех из РТ держит оборону на островах Днепра

Острова в дельте Днепра – это не просто клочки суши среди мутных вод. Это стратегическая позиция, удержание которой позволяет держать под контролем правый берег, корректировать артиллерийский огонь и предупреждать о приближении вражеских дронов. Здесь, среди промозглой сырости и постоянных обстрелов, несут службу морские пехотинцы Северного флота.

Одним из таких бойцов стал Сергей с позывным Стрекоза – молодой житель Набережных Челнов, который еще пару лет назад работал в строительной сфере и управлял собственной автомастерской. Но в 2024 году он подписал контракт и оказался на передовой.

Сергей рос в семье рабочих, строивших КАМАЗ. С детства увлекался шахматами, любил интеллектуальные игры. «Эта игра формирует логическое мышление, помогает просчитывать ситуацию на три хода вперед», – говорит он.

Окончив техникум, молодой человек работал электриком, затем занялся строительством. Постоянно менял сферы деятельности, искал себя. Война, по его словам, казалась далекой, пока не начала подбираться все ближе.

«Поначалу у меня было такое мнение, что я не способен повлиять на ход боевых действий. Я считал, что мое присутствие там – это капля в море, которая ничего не решит. Но по мере того, как я узнавал все больше подробностей о том, как украинские подразделения терроризируют обычных мирных жителей, видел фото расстрелянных поселков, в которых нет никого, кроме детей и стариков, наблюдал уничтожение иностранных дронов уже недалеко от родного дома, мое мнение начало меняться. Я стал понимать, что если сейчас не остановить эту заразу там, то она придет и ко мне, в мой дом», – объяснил челнинец свое решение вступить в ряды действующей армии.

Летом 2024-го Сергей подписал контракт и отправился в Севастополь на подготовку. Там, пройдя боевое слаживание, он попал в морскую пехоту Северного флота.

«Нас учили всему: тактике, медицине, десантированию. Были опытные бойцы из Сирии, Чечни, а были такие, как я, кто впервые держал оружие. Но всех нас объединяла одна цель – борьба», – заявил боец.

Острова в дельте Днепра – это один из наиболее сложных участков на Херсонском направлении. Стрекоза провел на одном из постов 47 дней. Прежде чем ступить на землю, бойцам приходится пересекать реку на быстроходных лодках.

«Когда находишься на воде, то ты открыт со всех сторон. В воде скрываются якорные мины, в случае налета на одну из которых лодку просто разорвет пополам. Да, разминирование маршрутов осуществляется, но оно не снижает вероятности подрыва до нуля, ведь из-за постоянных приливов и отливов многие мины могут быть притоплены и не так заметны. ВСУ постоянно отслеживают наши маршруты выдвижения и оставляют ловушки на них», – пояснил военнослужащий.

Высадка – это всегда гонка на секунды. Пока противник не успел навести огонь, нужно выгрузиться и забрать раненых, ослабевших бойцов. На островах теряют вес, силы, но при этом сохраняют позиции.

«Здесь нельзя себя выдать. Дроны висят над нами сутками. Если засекли – жди беды. Они не жалеют ни боеприпасов, ни людей», – рассказал Сергей.

Постоянное напряжение, дефицит сна, отсутствие возможности помыться или просто нормально поесть – будни тех, кто держит оборону на островах.

Но самое важное – это люди рядом. «Сам погибай, а товарища выручай!» – этот завет, по словам татарстанца, каждый морпех знает наизусть и старается ему следовать.

«Многие говорят о сражениях, но забывают о товариществе. А оно тут – главный щит. Без него никуда», – сказал боец.

На острове все работают как единый организм. Один неверный шаг – и группа может погибнуть. Потому перед выездом оставляют в стороне любые конфликты.

Сергей мечтает о возвращении домой. Там его ждут двое сыновей и маленькая дочка. «Дома меня ждут два сына Вовка и Леха, а также дочка Вера. Надеюсь, скоро увижу их. А пока мы здесь, и наша задача – держаться», –заключил Сергей.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильи Суханова