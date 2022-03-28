Встречи Путина с Зеленским после переговоров России и Украины в Стамбуле не будет

Встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после переговоров делегаций двух стран в Стамбуле не будет. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что пока никаких продвижений по поводу организации такой беседы нет.

«Нет, продвижения нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли какое-либо продвижение по теме вероятной встречи Путина и Зеленского и возможна ли она после предстоящих российско-украинских переговоров.

Ранее во время телефонного разговора российский лидер договорился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что следующая встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский в своем Telegram-канале написал, что следующий очный раунд переговоров состоится 29-30 марта.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.